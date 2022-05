Salto Systems auf der SicherheitsExpo 2022

Salto Systems präsentiert in diesem Jahr erneut gemeinsam mit Gantner und Contidata umfassende Systemlösungen für Zutrittskontrolle, Schrankschließsysteme, Payment und Ticketing auf der SicherheitsExpo am 29. und 30. Juni in München (Halle 3, Stand E02).

Der neue elektronische Beschlag „XS4 Original+“ von Salto kombiniert modernste Technik mit bewährten mechanischen Eigenschaften

Der neue elektronische Beschlag „XS4 Original+" von Salto kombiniert modernste Technik mit bewährten mechanischen Eigenschaften

Einen der Schwerpunkte am Stand bildet die „Salto Space Systemplattform“. Sie bietet intelligente Zutrittsfunktionen über eine On-Premise-Architektur, die speziell für den kabellosen Betrieb ausgelegt ist. Eines der Produkthighlights ist der neue elektronische Beschlag „XS4 Original+“, der seine Premiere auf einer Sicherheitsmesse in Deutschland feiert. Zudem wird in München die Cloud-Zutrittslösung „Salto KS“ live zu sehen sein.

App-basiertes Terminal GT7 von Gantner

App-basiertes Terminal GT7 von Gantner

Im Mittelpunkt des Auftritts von Gantner stehen die elektronischen Schrankschließsysteme, die für den Einsatz in Freizeiteinrichtungen, modernen Büroumgebungen, Bildungseinrichtungen, Depots oder Poststationen prädestiniert sind. Das Unternehmen bietet dafür moderne zentralversorgte und batterieversorgte Lösungen sowie App-basierte Terminals, die sich sowohl für die Nachrüstung im Bestand als auch für Neuinstallationen anbieten. Eines der Produkthighlights ist das App-basierte Terminal „GT7“. Dessen Funktionen richten sich nach der jeweils geladenen App – als Access-, Time- oder Infoterminal. Neben RFID/NFC-Datenträgern können auch QR-Codes ausgelesen werden, etwa für die Zutrittskontrolle an Drehsperren oder als zentrales Terminal für die Nutzung von Schrankschließlösungen.

Bargeldlose Kassen- und Zahlungssysteme von Contidata

Bargeldlose Kassen- und Zahlungssysteme von Contidata

Contidata präsentiert in München seine bargeldlosen Kassen- und Zahlungssysteme. Sie eignen sich für alle gängigen Betriebskonzepte und Verpflegungsformen in der Betriebsgastronomie und lassen sich individuell konfigurieren und jederzeit erweitern.