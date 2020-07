Reflex Training Center öffnet wieder

Das Reflex Training Center öffnet seine Türen in Ahlen wieder.

Unter der Adresse Gut Große Kleimann, Harntheiweg 35 in Ahlen heißt es ab sofort wieder: „Herzlich willkommen im Reflex Training Center!“ Die Corona-Pandemie hatte zwischenzeitlich eine Schließung erforderlich gemacht. Nun können sich Betreiber, Planer, Fachhandwerker und Kundendiensttechniker wieder auf die Herausforderungen der Heizungs- und Warmwasserversorgungstechnik in der modernen Gebäudetechnik vorbereiten lassen.

Zur Freude von Andreas Millies, Leiter des Reflex Training Center: „Es ist schön wieder Teilnehmer vor Ort begrüßen zu können. Selbstverständlich unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen zum Schutz von Seminargästen und unseren Mitarbeitern. Dazu gehören das Tragen von Alltagsmasken sowie die Einhaltung von Hygiene-Maßnahmen und des vorgegeben Sicherheitsabstands.“

In Ahlen werden neben Teilnehmern aus ganz Deutschland in der zweiten Jahreshälfte auch wieder Gäste aus den Nachbarländern erwartet, sofern es keine offiziellen Reisebeschränkungen gibt.

In den vergangenen Wochen wurden statt der nicht möglichen Präsenzschulungen alternativ Reflex-interne Online-Seminare durchgeführt. Ein Angebot, das bei den Mitarbeitern großen Anklang fand – und deshalb ab August auch für Kunden zum Schulungsangebot zählen wird. In kompakten Online-Informationssessions schult das Reflex-Trainingsteam Themen wie Druckhaltung in Heiz-Kühl-Netzen, die Anforderungen der BetrSichV im Bereich der Druckhaltungseinrichtungen oder die neue Auslegungssoftware „Reflex SolutionPro“.

Das aktuelle Trainingsangebot, Termine und Anmeldemöglichkeiten finden sich unter www.reflex-winkelmann.com/unternehmen/reflex-training/.