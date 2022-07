Ratgeber Regenwasser für Planungsbüros

Bild: Mall Bild: Mall Mall ist in seiner 8. aktualisierten Auflage erschienen. Wie bei den voran-gegangenen Ausgaben hat Fachbuch-autor und Regenwasserexperte Klaus W. König auch diesmal wieder zwölf in der Siedlungswasserwirtschaft diskutierte Fachthemen für einen zeitgemäßen Umgang mit Regenwasser zusammengetragen, die von Ex-pertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt werden.

Die 36-seitige Broschüre richtet sich vor allem an Kommunen und Planungs-büros, die den Ratgeber als Planungs-hilfe und Impuls für neue Ansätze nutzen können. Die einzelnen Frage-stellungen werden in den Beiträgen kurz und prägnant mit unterstützenden Abbildungen und Grafiken vorgestellt; weiterführende Hinweise sowie die Kontaktdaten der Autoren ermöglichen einen fachlichen Austausch.

Die Artikel in dieser Ausgabe beschäftigen sich mit einer klimagerechten Stadtentwicklung, mit dem Wasserhaushalt als Planungsziel im Städtebau und alternativen urbanen Wasserressourcen für die innerstädtische Bewässerung. In zwei neuen Texten aus der Schweiz und aus Österreich geht es um die Behandlung von urbanem Niederschlagswasser sowie um die Prüfung von Versickerungsanlagen. Die in der Fachbuchreihe „Ökologie aktuell“ erscheinende Broschüre im DIN A4-Format kann per E-Mail an info@mall.info zum Preis von 15 € inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bestellt werden (ISBN 978-3-9803502-2-8).