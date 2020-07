pbr AG gliedert Kompetenzbereiche neu

Das Architektur- und Ingenieurbüro pbr Planungsbüro Rohling AG gliedert seine Kompetenzbereiche neu und veräußert seine Anteile an der Tochtergesellschaft agradblue GmbH an die Westbridge Advisory GmbH, ein Frankfurter Unternehmen mit Spezialisierung auf Betriebsoptimierung. Das Leistungsspektrum der pbr-Beteiligung umfasste Fachplanung zu Bauphysik und Gebäudeperformance sowie Beratung zu „Green Building“-Konzepten.

Die Umstrukturierung des Portfolios hat zum Ziel, die nach dieser Transaktion bei pbr verbleibenden Kompetenzbereiche Bauphysik und nachhaltigkeitsorientierte Gebäudekonzepte verstärkt in den Fokus zu nehmen, um zukünftig die um die bauphysikalische Optimierung bereicherte integrale Planung selbstständig und unabhängig als pbr anbieten zu können. Auch der immer stärker nachgefragte Bereich der Schall- und Akustikmessungen wird damit in das Leistungsportfolio der pbr AG aufgenommen.



„Im Kontext zu den anderen Fakultäten im Hochbau stellt die Bauphysik eine historisch junge Disziplin dar, die allerdings aufgrund der aktuellen Entwicklung der politischen Ziele zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit der Übernahme des Kompetenzbereichs in das Unternehmen erhalten wir die Möglichkeit, Leistungen wie Wärmeschutz, Energiebilanzierung sowie Bau- und Raumakustik aus dem eigenen Unternehmen heraus und von Beginn an in unsere Planungsleistung zu integrieren und auf diese Weise das bestmögliche Ergebnis für unsere Bauherren zu erzielen“, erläutert Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Architekt Heinrich Eustrup die Entscheidung.

Die Veräußerung der agradblue GmbH erfolgte zum 1. Juli 2020, mehrere agradblue-Mitarbeiter mit ihrer besonderen Expertise Bauphysik werden hierbei in das pbr-Team übergehen. Zugleich werden die pbr AG, agradblue und Westbridge Advisory zukünftig als strategischer Partner kooperativ zusammenarbeiten.