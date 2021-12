Panasonic eröffnet neues Schulungszentrum

Im neuen Panasonic Experience Center in Wiesbaden präsentiert das Unternehmen sein komplettes Produkt-Sortiment aus den Bereichen Heizen und Kühlen. Für die praktische Ausbildung von Kälte- und Heizungsbauern stehen den Trainingsteilnehmern neben den Luft/Wasser-Wärmepumpen und den privaten sowie kommerziellen Klimasystemen auch Kaltwassersätze sowie CO 2 -Verflüssigungssätze - zum Teil im Betrieb - zur Verfügung. In den modernen Räumen können die Montage und der Service direkt an den Produkten gezeigt und geschult werden. Zusätzlich wird es auch weiterhin ein umfassendes Online-Schulungsprogramm geben.

Enrique Vilamitjana, Managing Director der Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, erklärte im Rahmen der Eröffnung, wie wichtig das Experience Center für das neue Service-Konzept des Herstellers ist. Denn das Know-how, das im neuen Schulungscenter vermittelt wird, unterstütze den Fachhandwerker und -planer dabei, Projekte ohne Probleme schnell fertigzustellen.