Online-Veranstaltungen von ebm-Papst

Gleich zwei Online-Events finden im Herbst bei ebm-papst statt.

Wissensdurst und -hunger werden von ebm-papst auf den Online-Events „Cold Chain Camp“ am 30. September und am 1. Oktober 2021 beim „Retrofitvesper 3.0“ gestillt.

„Cold Chain Camp“ für Kältetechnik

Das Online-Event am 30. September 2021 richtet sich in erster Linie an Kälteanlagenbauer, Kühllager-, Kühlhausbetreiber sowie Entscheider, Planer aus der Kältetechnik. Im Mittelpunkt des Camps steht der Wissensaustausch, hierfür stehen von 11:00 bis 12:00 Uhr die Experten von ebm-papst in der Networking Lounge zur Verfügung. Das „Cold Chain Camp“ ist bereits ab 10:00 Uhr geöffnet. Dort warten insgesamt fünf Fachvorträge von ebm-papst zu Herausforderungen rund um Kühlkette und Kältetechnik: Digitalisierung, brennbare Kältemittel, Geräuschreduzierung, sowie Retrofit und Ventilatoren für den Einsatz im Kältebereich.

Anlagenmessung live: „Retrofitvesper 3.0“

Einen Tag später – am 1. Oktober 2021 – findet das „Retrofitvesper 3.0“ von 9:00 bis 10:30 Uhr statt, wie bisher, wird auch dieses Event digital abgehalten. In einer Gesprächsrunde mit Gästen (Planungsbüro, Anlagenbetreiber und Förderung) werden Herausforderungen und Möglichkeiten von Retrofit-Projekten beleuchtet.

Highlight wird die Messung einer bestehenden Anlage auf dem Firmengelände des Medizintechnikunternehmen Ottobock in Duderstadt sein. Ein Experte wird vor Ort sein und führt die Messung live durch. Teilnehmer können am Praxisbeispiel verfolgen, wie eine fachgerechte Messung abläuft, wie sich anhand weniger Parameter der statische Wirkungsgrad errechnen lässt und wie das Ergebnis der Erstbegehung mit einer Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise aussieht. Es besteht die Möglichkeit während der gesamten Veranstaltung Fragen zu stellen, sowie im Anschluss an das Event in den direkten Austausch mit den Experten zu gehen. Zielgruppe des Retrofitvespers sind Energieberater, Installateure, Facility Manager, Architekten, Ingenieurbüros, TGA Fachplaner und Ansprechpartner für Kälte- und Klimatechnik.

Beide Events finden nur auf Deutsch statt, Anmeldungen über www.ebmpapst.com/registration .