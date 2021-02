Online-Seminare von perma-trade Wassertechnik

Als Hersteller nachhaltiger Wassertechnik hat es sich perma-trade Wassertechnik nicht nur zum Ziel gesetzt, hochwertige Produkte und Lösungen zu vertreiben, sondern Fachhandwerkern, Planern und Installateuren in partnerschaftlicher Zusammenarbeit auch einen entsprechenden Wissensvorsprung auf diesem Gebiet zu verschaffen.

perma-trade legt Wert auf die Wissensvermittlung zum Thema Wasser und bietet Fachhandwerkern ein vielseitiges Online-Seminarprogramm zur Kompetenzsteigerung im Bereich umweltfreundliche Wassertechnik.

Da die Seminar- und Veranstaltungskultur durch die geltenden Corona-Einschränkungen nun allerdings nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann, bietet perma-trade regelmäßig kostenfreie Online-Seminare an. Sie bringen wichtige Themen in kompakter Form einfach und schnell auf den Punkt – und die Teilnehmer in Sachen Kompetenzsteigerung ein gutes Stück weiter.

Das Themenspektrum reicht von Informationen zur novellierten VDI-Richtlinie 2035 über Einsatzbereiche, Anwendungsmöglichkeiten und Praxistipps zur Teilstromentsalzung bis hin zum Rundum-Info-Paket über den Einsatz und die Wirkweise nachhaltiger Kalkschutzssteme. Auch DENA-zertifizierte Seminare zu den Themen nachhaltige Wasseraufbereitung und energieeffiziente Wärmepumpen können gebucht werden.

Interessenten finden das aktuelle Seminarprogramm und weitere Informationen unter www.perma-trade.de in der Rubrik „Fachbetriebe und Planer“.