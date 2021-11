Im März und April 2022 sollen auch wieder Lüftungsseminare in Form von Präsenzveranstaltungen stattfinden: An vier Standorten können Fachleute ihr Wissen über Lüftungstechnik in der technischen Gebäudeausrichtung erweitern.

Was es bei der Lüftungsplanung vor dem Hintergrund des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der DIN 1946-6 zu beachten gibt, erfahren TGA-Fachplaner, Architekten und Energieberater in den kostenlosen Seminaren und Webinaren von Inventer.

Der Lüftungsspezialist Inventer bietet neue Weiterbildungsmöglichkeiten für Architekten, Energieberater und TGA-Fachplaner an. Der zertifizierte Gebäudeenergieberater Erik Schütze bereitet die Teilnehmer gezielt auf die aktuellen Anforderungen der Lüftungsbranche vor. Die Themen im ersten Teil der Veranstaltungsreihe sind der Einsatz energieeffizienter Lüftungssysteme nach DIN 1946-6 sowie die Berechnungsmethodik der DIN 18599 im Rahmen des GEG. Im zweiten Teil wird der Fokus auf den Vergleich verschiedener Lüftungssysteme im Einsatz für die aktuellen KfW-Effizienzhausstandards gelegt.

Die Seminare finden sowohl online als auch in Präsenzform an wechselnden Orten in ganz Deutschland statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Start der Lüftungsseminarreihe ist am 09. Dezember 2021 in Form des Webinars zur Lüftungsplanung unter den Kriterien des GEG. Anschließend erstrecken sich die Termine bis Juni 2022. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Teilnehmer erhalten im Anschluss an die Online-Seminare ein Zertifikat mit je 3 dena-Punkten für Wohn- und Nichtwohngebäude.

Kompaktes Lüftungswissen vermittelt der Anbieter in seinen zweistündigen Online-Seminaren. Die Teilnehmer können das Webinar live am Arbeitsplatz oder im Homeoffice verfolgen und sich interaktiv beteiligen. Im Frühling 2022 sollen auch wieder Lüftungsseminare in Form von Präsenzveranstaltungen stattfinden: An vier Standorten können Fachleute ihr Wissen über Lüftungstechnik in der technischen Gebäudeausrichtung erweitern. Die Anmeldung zum Inventer-Seminarangebot erfolgt unter www.inventer.de/seminare.