Neuzugang im Airflow-Team

Yves Koch hat bei Airflow das Vertriebsgebiet gewechselt und ist seit Januar 2020 Ansprechpartner für den Bereich Lüftungsgeräte in Mecklenburg-Vorpommern.

Matthias Ziegler ist bei Airflow Lufttechnik seit Januar 2020 im Vertrieb Lüftungsgeräte der neue Ansprechpartner für Kunden aus dem Rhein-Main-Gebiet. Der 37-jährige Lüftungsgerätespezialist folgt auf Yves Koch, der das Vertriebsgebiet Mecklenburg-Vorpommern übernommen hat.

Der ausgebildete Technische Betriebswirt und Elektromeister MSR-Technik war zuvor Projektleiter im Bereich Instandhaltung Heizung-Klima-Lüftung & Energiemanagement sowie jahrelang im Vertrieb mit dem Schwerpunkt Klima- und Lüftungstechnik tätig.

„Die meisten Kunden kennen mich bereits aus meiner vorherigen Vertriebstätigkeit in derselben Branche, so dass ich nahtlos dort anknüpfen kann. Ich freue mich, meine Kunden und das Airflow-Team mit Rat und Tat unterstützen zu können“, so Matthias Ziegler.