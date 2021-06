Neuer Vorsitzender des ITGA NRW

Jan Opländer, Geschäftsführer der Louis Opländer Heizungs- und Klimatechnik GmbH, ist neuer Vorsitzender des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung Nordrhein-Westfalen (ITGA NRW e.V.). Die Mitgliederversammlung, die zum zweiten Mal in Folge online stattfand, wählte ihn am 28. Mai 2021 in dieses Ehrenamt.

Er folgt Bernd Pieper, Alfred Pieper GmbH, der den Verband drei Jahre leitete und nach dem Verkauf seines Unternehmens nicht wieder zur Wahl angetreten war. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Andreas Cloer, Gebro Herwig Haustechnik GmbH. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder Josef Frings, Frings Elektro-Installationstechnik GmbH, Jan Vierboom, Berns Gebäudetechnik GmbH & Co. KG, und Lars Weiden, Ing. A. Weiden GmbH. Neu in den Vorstand gewählt wurde Achim Henseler, Zimmer & Hälbig GmbH.

Jan Opländer dankte Bernd Pieper für sein jahrelanges, herausragendes verbandliches Engagement. Der Vorschlag des Vorstands, Bernd Pieper zum Ehrenvorsitzenden des ITGA NRW zu ernennen, wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt.