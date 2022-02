Bild: FGK Bild: FGK FGK) hat den „Wegweiser durch die Klima- und Lüftungsbranche“ aktualisiert und neu aufgelegt. In der Veröffentlichung finden Architekten, planende Ingenieure, Bauherren und Anlagenbetreiber schnell und zielsicher die für sie relevanten Unternehmen. Der Wegweiser gibt in bewährter Aufteilung zunächst alle FGK-Mitgliedsunternehmen mit ihren Kontaktdaten an, gefolgt von einer Aufteilung nach Produktgruppen. Eine tabellarische Übersicht zeigt Produktbereiche der Fachgroßhandelsunternehmen im FGK. Bei den Planungs-, Ausführungs- und Wartungsfirmen sind auf einen Blick die Objektbereiche zu erkennen, in denen die jeweilige Firma tätig ist. Weitere Rubriken führen Anbieter von Reinigungsgeräten und von Dienstleistungen zur Reinigung von RLT-Anlagen an. Sachverständige und Gutachter, wissenschaftliche Institute, Aus- und Weiterbildungsstätten, Verbände, Verlage sowie Fördermitglieder sind ebenfalls in eigenen Rubriken zu finden. Der Wegweiser 2022 steht zum Download auf der Webseite des Verbands im Menüpunkt Dokumente/Literatur.