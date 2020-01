Mann+Hummel mit neuer Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat der Mann+Hummel Verwaltungs GmbH hat Kurk Wilks zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung mit Wirkung zum 1. Januar 2020 berufen. Kurk Wilks folgt damit auf Werner Lieberherr, der den Weltmarktführer für Filtration im Oktober 2019 im Einvernehmen verlassen hatte.

Kurk Wilks wird gemeinsam mit Executive Vice President und Chief Finance Officer Emese Weissenbacher und Chief Operating Officer Nic Zerbst die Unternehmensgruppe lenken.

Kurk Wilks ist seit rund zwanzig Jahren Teil des Unternehmens, seit 2019 leitet er die Business Unit automobile Erstausrüstung, die er auch weiterhin führen wird. Zuvor arbeitete Kurk Wilks in verschiedenen Positionen bei Mann+Hummel in den USA. Zunächst als Sales Manager, bevor er weiteren Stationen innerhalb des Unternehmens President und General Manager Original Equipment wurde. Kurk Wilks hat einen Abschluss in Accounting sowie einen MBA vom Walsh College in Troy, Michigan.

„Ich konnte in den vergangenen Jahren sämtliche Bereiche bei Mann+Hummel kennenlernen. Jetzt freue ich mich, dass ich nun gemeinsam mit Emese Weissenbacher und Nic Zerbst die bisher größte Herausforderung angehen darf“, so Kurk Wilks. „Dank unserer Mitarbeiter und unserer starken Marken sind wir in allen Geschäftsbereichen gut aufgestellt. Jetzt gilt es, unsere Weltmarktführerschaft im Bereich Filtration weiter auszubauen. Ich bin dem Aufsichtsrat dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und dass ich für die Kontinuität des Familienunternehmens verantwortlich sein darf."