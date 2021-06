Malte Gloth wechselt zu Johnson Controls Deutschland

Malte Gloth hat zum 1. Juni 2021 die Position des Leiters Key Account Management bei Johnson Controls Deutschland übernommen. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für die bereichsübergreifende Ansprache von Schlüsselkunden bei Johnson Controls Building Technologies & Solutions im deutschen Markt. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die integrierte Gebäudetechnik.

Malte Gloth verfügt über langjährige Erfahrungen in der Geschäfts- und Organisationsentwicklung sowie im Vertrieb komplexer technischer Lösungen, auch auf dem Gebiet der Gebäudetechnik. Seit 1996 übernahm er Management- und Führungsaufgaben in unterschiedlichen Geschäftsbereichen bei der Siemens AG. In seiner letzten Position war Malte Gloth seit 2015 in der Einheit Smart Infrastructure / Energy Management tätig, zuletzt als Senior Vice President und Leiter des Segments Software in der Business Unit Digital Grid.

Malte Gloth erwarb an der Universität der Bundeswehr in München einen Master in Electronical Engineering und, darauf aufbauend, ein Zertifikat „Organization Theory“ an der FH AKAD Rendsburg.