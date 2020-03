Kludi verstärkt Führungsteam

Foto: Kludi GmbH & Co. KG

Ab 1. April 2020 übernimmt Arndt Papenfuß (53) als Marketingdirektor die Verantwortung für die strategische Marken- und Sortimentsführung in der Kludi-Gruppe.

Zum 1. April 2020 übernimmt Arndt Papenfuß die Verantwortung für das Marketing und Produktmanagement der Kludi-Gruppe (www.kludi.com) mit Stammsitz in Menden. Der 53-jährige wechselt von der Franz Kaldewei GmbH & Co. KG in Ahlen, wo er seit Juni 2013 als Bereichsleiter Marketing tätig gewesen ist, zum Sauerländer Armaturenspezialisten.

Zu den Aufgaben des künftigen Marketingdirektors des Mendener Familienunternehmens wird es gehören, die Marken- und Sortimentsführung strategisch fortzuentwickeln und die digitale Transformation der Services für die Fachpartner weiter voranzutreiben. Zugleich wird Arndt Papenfuß die erweiterte Geschäftsleitung des Armaturenherstellers komplettieren, zu der neben den Geschäftsführern Julian Henco (CEO) und Frank Holtmann-Wibberich (CFO) der Leiter Operations, Udo Otrzonsek, und der Sprecher der Geschäftsleitung Deutschland, Sebastian Biener, gehören.