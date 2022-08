Kessel erweitert Planungsassistenten für Ablauftechnik

Kein Entwässerungsprodukt kommt an so vielen verschiedenen Orten zum Einsatz wie Abläufe. Der Planungsassistent von Kessel unterstützt dabei, in kürzester Zeit die richtige Lösung für jede spezifische Einbausituation zu konfigurieren.

Kessel AG in ihrem Auslegungstool einen Online-Planungsassistenten für den Bereich Ablauftechnik an. Kein Entwässerungsprodukt kommt an so vielen verschiedenen Orten zum Einsatz wie Abläufe, darunter in Bad, Keller, Gewerbe, Parkhaus, im Außenbereich oder auf dem Dach. Der Planungsassistent unterstützt dabei, in kürzester Zeit die richtige Lösung für jede spezifische Einbausituation zu konfigurieren und so den Planungsaufwand erheblich zu reduzieren. Nun erweitert der Entwässerungsspezialist diese individuelle Produktkonfiguration um ein 3D-Viewing-Modell und integriert den Kellerablauf „Universale Plus" in das System.

Mit dem 3D-Viewing-Modell lässt sich jeder Planungsschritt in Echtzeit grafisch überprüfen.

Bild: Kessel Mit dem 3D-Viewing-Modell lässt sich jeder Planungsschritt in Echtzeit grafisch überprüfen. Bild: Kessel