IV Produkt wächst weiter

Die IV Produkt GmbH, Tochtergesellschaft des schwedischen Herstellers von Lüftungsgeräten IV Produkt AB, verstärkt das deutsche Vertriebsteam mit einer namhaften Rekrutierung: Dipl.-Ing. Jens Musigk-Thum (48) übernimmt ab August 2021 die Regionalleitung im Großraum Berlin.

Der diplomierte Ingenieur Jens Musigk-Thum kommt vom Unternehmen Swegon, wo er seit 2008 als Außendienstmitarbeiter im technischen Vertrieb tätig war. Davor arbeitete er sieben Jahre für den deutschen Hersteller Emco.

„IV Produkt ist der führende Hersteller im Norden und hat im Hinblick auf das Wachstum in Deutschland große Ambitionen. Die Produktpalette ist mit den integrierten Kältemaschinen und Wärmepumpen sehr innovativ und ich freue mich auf diese neue Herausforderung,“ erklärt Jens Musigk-Thum.

„Jens ist ein sehr erfahrener Vertriebler und ein hervorragender Techniker – wir freuen uns riesig, dass er unser deutsches Team mit all seiner Kompetenz und seinen Branchenkenntnissen verstärken wird. Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen, gewinnen immer größere Marktanteile und ich bin mir sicher, dass Jens uns dabei helfen wird, diese überaus erfolgreiche Entwicklung fortzuführen,“ erklärt Magnus Lind, Senior Vice President Sales & Marketing Europe bei IV Produkt und zuständig für die deutsche Tochtergesellschaft.