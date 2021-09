Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE) haben am 26. August 2021 in Berlin die Integration der ASUE in den DVGW vertraglich besiegelt. Sie zielt darauf ab, die Tätigkeit der ASUE unter Einbindung der Ressourcen des DVGW bestmöglich fortzuführen und ihr Know-how und ihre Expertise zu sichern. Im Fokus stehen dabei die Themen Effizienz und Wasserstofftransformation der Gaswirtschaft.

Konkret bedeutet dies, dass die Informations- und Kommunikationsarbeit der ASUE ebenso wie ihre Gremien fachlich angepasst im DVGW weitergeführt werden. Mit der Integration tritt der langjährige ASUE-Geschäftsführer Jürgen Stefan Kukuk in den Ruhestand; die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ASUE-Geschäftsstelle wechseln in den DVGW.

Jürgen Stefan Kukuk, ASUE-Geschäftsführer: „Die Herausforderungen im Zusammenhang mit einer klimaschonenderen Energieversorgung erfordern die Bündelung von Kräften auch seitens der Verbände. Wir freuen uns, dass das spezifische ASUE-Know-how im DVGW eine valide Perspektive erhält und in das weit verzweigte Kompetenznetzwerk des Vereins einfließt, das diesen Herausforderungen erfolgreich begegnet.“

Prof. Dr. Gerald Linke, DVGW-Vorstandsvorsitzender: „Die ASUE war ein bei Architekten und Fachunternehmen ebenso wie in Politik und Verwaltung geschätzter Vermittler komplexer Zusammenhänge im Themenfeld innovativer Energietechnologien. Ihre Expertise und Leistungen sind eine wertvolle Ergänzung des DVGW-Portfolios und bedeuten einen Mehrwert für unsere Mitglieder und die gesamte Branche.“