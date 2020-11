Helios Ventilatoren baut Außendienstteam aus

Mit drei neuen technischen Beratern baut Helios Ventilatoren sein Außendienstteam deutlich aus.



Holger Macht absolvierte vor seinem Studium an der Ingenieurschule für Maschinenbau in Bautzen eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur. Der 57-Jährige arbeitete über 25 Jahre lang im Vertriebsaußendienst einer Helios Industrievertretung als Verantwortlicher für die Betreuung von Planungsbüros, Anlagenbauern und Großhändlern. Holger Macht bringt daher viel Erfahrung mit Helios-Lüftungssystemen in seine neue Position mit. Im Helios Flächenaußendienst ist er ab sofort für das Gebiet Sachsen zuständig.

Matthias Przywara begann seine Karriere als gelernter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer. Anschließend war er als leitender Heizungsmonteur und Ausbilder in Berlin tätig.Vor über 15 Jahren begann der 52-Jährige im Technischen Vertrieb zu arbeiten und war in den letzten vier Jahren als Ansprechpartner für Helios Lüftungssysteme bei einer Industrievertretung tätig. Matthias Przywara ist als neuer Flächenaußendienstmitarbeiter der ideale Ansprechpartner für die Gebiete Berlin und Brandenburg.

Die Karriere von Jens Bohsek begann mit einer Berufsausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei einem Hersteller für Pumpen, bei dem der 52-Jährige anschließend mehrere Jahre im technischen Vertrieb tätig war. Nachdem er 15 Jahre in einer deutschen Vertriebsgesellschaft in der Lüftungsbranche im Bereich Gewerbelüftung tätig war, ist er ab sofort im Flächenaußendienst bei Helios für das Gebiet Süd-Niedersachsen zuständig.