Carsten Diesperger kehrt nach rund zehn Jahren zu Helios Ventilatoren zurück und verantwortet seit August 2021 die Vertriebsleitung Elektro. Seine Karriere startete hier vor über 20 Jahren mit einem dualen Wirtschaftsstudium in der Fachrichtung Industrie. Nach erfolgreichem Abschluss war er mehrere Jahre in der Marketing-Abteilung des schwäbischen Lüftungsexperten tätig.

Im Anschluss hatte der heute 45-Jährige mehrere Führungspositionen bei Herstellern aus der Lüftungs- und Klimabranche inne und verfügt über 10 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiter – national sowie international.

Den Schwerpunkt seiner neuen Position bei Helios Ventilatoren sieht Carsten Diesperger vor allem darin, verlässlicher Ansprechpartner und Entscheidungsträger für den Geschäftsbereich Elektro zu sein, um diesen zu festigen und weiter auszubauen. Er tritt die Nachfolge von Thomas Schulter an, der sich nach fast zwei Jahrzehnten in dieser Funktion in den Ruhestand verabschiedet hat.