Heizkurier baut Bereich mobile Kälte/Klima aus

Die Heizkurier GmbH baut den Bereich mobile Kälte/Klima weiter aus. Nach der Übernahme der HDS Energielösungen GmbH in Fulda Ende 2018, wird Christian Fischer das Geschäftsfeld für die Heizkurier GmbH in Zukunft gemeinsam mit Walter Gass, Bereichsleiter Kälte, weiterentwickeln. In seiner neuen Funktion berichtet Christian Fischer direkt an Marc-Oliver Pehlke, Geschäftsführer für Unternehmensentwicklung bei Heizkurier.

Der Kälteanlagenbaumeister verfügt über profunde Praxiserfahrungen in der Auslegung, Montage und Wartung von Kaltwassersätzen und Wärmepumpen. Fischer hat zudem Umwelttechnik studiert und kommt von der Dr. Starck Unternehmensgruppe in Siegburg, wo er für den Bereich „Kälte“ in NRW und Rheinland-Pfalz zuständig war. Bei Heizkurier wird er sich insbesondere um die Weiterentwicklung des Großkundengeschäfts für mobile Kälte- und Klimalösungen kümmern.

Heizkurier hat zuletzt stark in mobile Kälteanlagen investiert. Zur Verfügung stehen derzeit bundesweit mobile Kaltwassersätze bis 1.000 kW sowie Lüftungsgeräte mit Kühlleistungen zwischen 20 und 150 kW.