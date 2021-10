Hansgrohe Group weiter auf Wachstumskurs

Die Hansgrohe Group baut ein neues Werk für Armaturen in Serbien.

Unternehmen baut neues Werk für Armaturen in Serbien

Die Hansgrohe SE baut die Kapazitäten für Armaturen aus und investiert bis zu 85 Mio. € in einen neuen Standort in Valjevo/Serbien.

Inbetriebnahme für Ende 2023 geplant



„Mit dieser Investition stärken wir unseren Fertigungsverbund in Europa“, sagt Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe SE. „Sie ist Teil unserer globalen Fertigungsstrategie, damit Lieferketten und Transportwege kurz und sicher bleiben.“ In der Gemeinde Valjevo, etwa 100 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Belgrad, wird auf einem 130.000 m2 großen Gelände gebaut. In der Endausbaustufe sollen dort 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 geplant.

Valjevo bietet das beste Gesamtpaket



„Wir haben uns weltweit Standorte angeschaut“, erklärt Frank Semling, Hansgrohe Produktionsvorstand. „Valjevo bietet uns das beste Gesamtpaket. Dies umfasst sowohl die Verfügbarkeit von Fachkräften als auch von Zulieferern. Zudem hat Serbien ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, wodurch international hohe Standards für Investitionen wie unsere gelten. Gleichzeitig überzeugt die Infrastruktur. Von dem neuen Standort aus können wir die steigende Nachfrage nach unseren Produkten in Europa schnell und gut bedienen.“ Am 15. Oktober 2021 wurde im Beisein des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und Lazar Gojković, Bürgermeister von Valjevo, Hans Jürgen Kalmbach, CEO Hansgrohe SE, und Frank Semling, Mitglied des Vorstands der Hansgrohe SE, das Abkommen zur Unterstützung des neuen Werkes unterzeichnet. Künftig sollen dort vor allem Produkte der Marke hansgrohe hergestellt werden.