Die Enercret-Group mit Hauptsitz im österreichischen Röthis/Vorarlberg erweitert ihr Leistungsportfolio rund um die thermische Bewirtschaftung von Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauobjekten. Mit der Gründung der Enerlink GmbH hat Enercret ein neues Unternehmen unter seinem Dach angesiedelt, das die Vision eines klimaneutralen Gesamtgebäudebestands durch hydraulische Systemlösungen für Heiz- und Kühlanlagen zügig und effizient voranbringen soll.

Die Kernkompetenz des neuen Unternehmens liegt in hydraulischen Komponenten und Dienstleistungen; bereits entwickelt wurde die „thermolink“-Serie – speziell entwickelte Sammel- und Verteilzentren für eine deutliche Effizienzsteigerung von Wärmepumpen und Kältemaschinen sowie Nutzung von und Kombination unterschiedlichster Wärmequellen - etwa von Geothermie, Solar, Abwärme oder Kälteerzeugern.

Auf Basis ihrer Systemlösungen will die Enerlink GmbH die Transformation hin zu einer konsequent nachhaltigen Wärme- und Kälteversorgung – vom Einzelobjekt über die Quartierslösung bis hin zu ganzen Stadtentwürfen entscheidend mitgestalten und beschleunigen.

„Dieser Prozess kann nur dann mit dem gebotenen Tempo und der nötigen Effektivität gelingen, wenn regenerative Energiequellen technologisch optimal erschlossen und deren verfügbare Potenziale im Betrieb voll genutzt werden“, erklärt Martin Steinhart, Geschäftsführender Gesellschafter. „Die vielversprechendste Perspektive bietet aus unserer Sicht ein optimierter Einsatz von Großwärmepumpen, eingebettet in eine passgenaue Anlagen-Peripherie. Speziell die Hydraulik hatte hier bislang eine oft vernachlässigte Schlüsselfunktion inne, die wir mit intelligenten Planungskonzepten und hochentwickelten Systemkomponenten erschließen.“

Auf Grundlage des in der Enercret-Group vorhandenen Spezialwissens und jahrzehntelanger Projekterfahrung entwickelte Enerlink unter Leitung von Stefan Wehinger, Otmar Schwärzler und Martin Steinhart die „thermolink“-Produktfamilie als Teil einer ganzheitlichen Dienstleistungsstrategie nach dem „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“. „In den vergangenen Jahren setzte sich im Markt zwar das Wissen um die grundsätzliche Leistungsfähigkeit von Erneuerbare-Energie-Technologien wie Großwärmepumpen mehr und mehr durch – es fehlte jedoch an umfassenden, praktikablen und vor allem exakt funktionierenden Systemlösungen, die eine Durchsetzung in der Praxis hätten forcieren können“, sagt Gesellschafter Stefan Wehinger. Mit einem objektbezogenen Beratungsansatz, modernsten Analyse- und Simulations-Tools, hoher Planungsexpertise und – darauf aufbauend – maßgeschneiderten hydraulischen Systemlösungen, liefert Enerlink den Gesamtbausatz, der diese Lücke schließt und eine effiziente multivalente Energieversorgung für Heizen und Kühlen in Gewerbe, Industrie und Wohnbau ermöglicht.