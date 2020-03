Geschäftsführerwechsel bei Wavin

Seit dem 1. März 2020 ist Volker Rühle neuer Geschäftsführer der Wavin GmbH in Twist und Territory Director DACH. Er tritt damit die Nachfolge von Michael Schuster an, der innerhalb der Wavin-Gruppe bereits in 2019 die Rolle als Commercial Director Wavin EMEA (Europe, Middle East, Africa) übernommen hat.

Herr Rühle berichtet in seiner Funktion zukünftig direkt an Michael Schuster. Herr Rühle verfügt über umfassende Erfahrung und Kenntnisse innerhalb der Branche. Nach seiner Ausbildung zum Sanitär-Installateur und Studium der Ver- und Entsorgungstechnik folgten über zehn Jahre Fachplanung und Projektmanagement in der technischen Gebäudeausrüstung und im Tiefbau. Anschließend wechselte Volker Rühle in den internationalen Vertrieb und baute das Projektgeschäft im Bereich Gebäudeklimatisierung auf, davon einige Jahre als Direktor Vertrieb & Marketing im mittleren Osten.

Bevor Volker Rühle die Geschäftsführung bei Wavin übernahm, war er bei Glen Dimplex als Director International Sales durch die Transformation von Ländergesellschaften erfolgreich und später Mitglied des Verwaltungsrates der Glen Dimplex Swiss AG.