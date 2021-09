Führungswechsel bei EnOcean

Nach 20 erfolgreichen Jahren, die letzten fünf davon als Geschäftsführer, hat Mitgründer Andreas Schneider das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Juli 2021 verlassen, um sich neuen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen.

Sein Nachfolger ist der Niederländer Raoul Wijgergangs, der seit 1. August 2021 EnOceans neuer CEO ist. In dieser Rolle wird er EnOceans Position als Marktführer im Bereich batterieloser Funktechnologie und Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) weiter ausbauen.

Raoul Wijgergangs hat Elektrotechnik und Informatik an der H.T.S. 's-Hertogenbosch, Niederlande, studiert und absolvierte seinen MBA an der Twente School of Management, Universität Twente, Niederlande.