Finder erweitert Vertrieb

Elektrotechnikhersteller Finder aus Trebur-Astheim bei Frankfurt baut seinen Vertrieb kontinuierlich aus und hat aktuell einen neuen Gebietsverkaufsleiter an Bord geholt: Christian Faatz hat am 1. Januar 2021 seine Position als Gebietsverkaufsleiter angetreten. Er übernimmt die Postleitzahl-Regionen 63, 90-93 und 95-98.

Christian Faatz ist für die Kontaktaufnahme, Beratung und Akquisition potentieller Kunden zuständig. Darüberhinaus betreut er bestehende Kunden und Partner. Auch Verhandlungen mit bestehenden und potentiellen Kunden übernimmt Christian Faatz. Zusätzlich ist er für Vertriebsaktivitäten gemäß der Firmenstrategie wie Marktaktionen, Maßnahmen zur Verkaufsförderung und Messebeteiligung zuständig.

Der 42-jährige absolvierte eine Ausbildung zum CAD-Konstrukteur und Elektrotechniker. Vor der Anstellung bei Finder arbeitete Christian Faatz acht Jahre lang als Außendienstmitarbeiter bei einem namhaften Großhändler.

Christian Faatz freut sich auf die neue Herausforderung: „Durch das Unternehmen Finder GmbH in Trebur wird mir die Möglichkeit gegeben, meine Erfahrungen im Großhandel und die Fähigkeiten im Umgang mit Menschen an der richtigen Stelle einzusetzen. Die Marke Finder verspricht hier durch ihr Sortiment und die Qualität der Produkte „Made in Europe“ großes Potential.“