Einsatz von Badewannen in kleinen Bädern

Bild: Villeroy & Boch Bild: Villeroy & Boch

Bei kleinen Räumen gilt es darüber hinaus, die architektonischen Gegebenheiten clever auszunutzen. So passt eine Wanne z. B. unter die Dachschräge oder unter ein großes Fenster – Plätze, die für eine Dusche nicht infrage kommen. Auch ein Schlauchbad verträgt eine Badewanne: Da hier in der Länge meist kein Platzmangel herrscht, können mit schmalen Wannen wertvolle Zentimeter gespart werden. Kombiniert mit einer Duschwand oder einem einfachen Vorhang ist die Badewanne außerdem auch als Dusche nutzbar.

Freistehende Wannen sind und bleiben der Traum vieler Badbesitzer – auch bei begrenztem Platzangebot. Wenn es trotzdem nicht richtig passen will, rät Claudie Horel, Senior Produktmanagerin im Bereich Wellness bei Villeroy & Boch, zu so genannten Vorwandbadewannen: „Eine Vorwandbadewanne bildet eine optische Einheit mit der Wand und ist besonders platzsparend.” Der Hersteller bietet zahlreiche Modelle in kompakten Maßen speziell für kleine Bäder an, darunter Vorwandbadewannen, die sowohl an einer Wand als auch über Eck montiert werden können.