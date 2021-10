EES Europe Conference 2021

Die ees Europe findet in diesem Jahr vom 6. bis 8. Oktober als ees Europe Restart 2021 auf der Messe München auf der Innovationsplattform The smarter E Europe Restart 2021 statt.

Im Conference Center Nord (CCN) auf dem Messegelände München informieren Experten am 6. und 7. Oktober 2021 über Markt- und Technologietrends für Energiespeicherung. Hier tauschen sich die Teilnehmer über die Chancen und Herausforderungen der Branche aus. Weitere Informationen gibt es auf der ees Europe Restart 2021, der internationalen Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, die im Rahmen der Innovationsplattform The smarter E Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München stattfindet.

Siemens plant den Bau eines 100-MW-Batteriespeichers im oberfränkischen Wunsiedel. Der Bund und Rheinland-Pfalz fördern mit fast 437 Mio. € die nachhaltige Batteriezellfertigung von Opel in Kaiserslautern. Die Regierung Griechenlands plant die Ausschreibung von Subventionen für 700 MW Batteriespeicher im Herbst 2021. Und die Zahl der Solarstromspeicher in Deutschland wuchs 2020 das dritte Jahr in Folge um rund 50 %. Diese Branchenmeldungen der letzten Monate zeigen: Egal ob Batterieproduktion, Groß- oder Heimspeicher – die Investitionen sind hoch, die Märkte entwickeln sich stürmisch.

Markt- und Technologietrends bei Batteriesystemen im Fokus

Orientierung in den rasant wachsenden Batteriespeicher-Märkten gibt die internationale ees Europe Conference am 6. und 7. Oktober in München. Die Teilnehmer tauschen sich über Markt- und Technologietrends für Energiespeicher sowie über die Chancen und Herausforderungen der Branche aus. Dabei geht es unter anderem darum, wie man attraktive Möglichkeiten auf den Märkten wettbewerbsfähig nutzt und wie sich dafür die Geschäftsmodelle weiterentwickeln müssen. In anderen Sessions wird beleuchtet, wie Speicherlösungen die Erzeugung von erneuerbarer Energie auf dem Weg zur weltweit dominierenden Erzeugungstechnologie unterstützen. Außerdem diskutieren die Teilnehmer, wie sie den steigenden ökologischen und gesellschaftlichen Erwartungen an die Energiespeicherung gerecht werden.

Auf der Fachkonferenz kommen hochkarätige Experten der Speicherbranche zu Wort. So erläutert Florian Mayr, Partner beim Strategieberater Apricum und Chairman des ees Europe Conference Komitees, wie sich die Energiewelt wandelt und wie sich der wachsende Bedarf an Flexibilität im Stromnetz auf die Energiespeicherung auswirkt. Florian Mayr ist sicher, dass die 2020er-Jahre als das „Jahrzehnt der Energiespeicherung“ in die Geschichte eingehen werden.

Ein Highlight: Die beiden Joint Sessions zusammen mit der Intersolar Europe Conference:

In der Session „Leading the Charge: Electrical Energy Storage for Residential and C&I PV Systems“ informiert Sebastian Kuhn, Portfolio Manager bei Siemens, wie das Potential von Solar- und Batteriespeicher als Teil von kommerziellen und industriellen Gebäuden ausgeschöpft werden kann. In der Session „A Formidable Team: Utility-scale PV and Electrical Energy Storage“ berichtet Carlos Nieto, Global Product Line Manager Energy Storage bei ABB, über den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Maximierung der Betriebsleistung von Batteriespeichersystemen für Solarkraftwerke.

Das gesamte Konferenzprogramm, alle Sessions und weitere Informationen finden Sie unter www.ees-europe.com/konferenzprogramm.