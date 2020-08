Die Wissensplattform bildungspartner.kessel.de

In der Praxis sind häufig Mängel und Fehler bei der Planung, Installation und Wartung von Entwässerungsanlagen zu beobachten, die leicht vermieden werden können. Als Entwässerungsspezialist stellt die Kessel AG deshalb mit ihrem neuen Onlineportal aktuelles Fachwissen und Schulungsmaterial für Ausbilder und Lehrer in Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Hochschulen sowie Berufs- und Meisterschulen kostenfrei zum Abruf zur Verfügung. „Wir möchten auf diese Weise etwas zur qualifizierten Aus- und Weiterbildung von Fachkräften beitragen und so weitere Multiplikatoren für eine korrekt ausgeführte Entwässerungstechnik gewinnen“, erklärt Benjamin Fastenmeier, Seminar- und Veranstaltungsmanager bei Kessel.

Von kostenloser Lehrmittel-Bibliothek profitieren

Das Kessel-Bildungspartnerportal ist in zwei Bereiche gegliedert. Im öffentlich zugänglichen Bereich erhalten Interessierte eine allgemeine Übersicht der Leistungen aus dem regulären Angebot des Unternehmens. Dazu gehören Kataloge und Prospekte, Kessel-„SmartSelect“ oder das umfangreiche Aus- und Weiterbildungsangebot. Registrierte Nutzer haben Zugriff auf die gesamte Lehrmittel-Bibliothek, die unter anderem Seminar-Präsentationen, Erklärfilme und Funktionsvideos sowie Bildmaterial und Funktionsmodelle beinhaltet. Lehrende können sämtliche Inhalte kostenfrei und nach Belieben für Unterrichtszwecke nutzen. Darüber hinaus lassen sich über das Portal individuelle Seminare mit den Experten von Kessel sowie Werksbesuche vereinbaren.

Für das Kessel-Bildungspartnerportal können Sie sich unter http://bildungspartner.kessel.de kostenlos registrieren und nach Bestätigung auf die umfangreiche Lehrmittel-Bibliothek zugreifen.