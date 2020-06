DFLW e.V. sagt Fachsymposium 2020 ab

Anfang Juni 2020 traf sich der Vorstand des Deutschen Fachverbandes für Luft- und Wasserhygiene e.V. (DFLW) zu einer außerordentlichen Sitzung. Unter anderem waren die Schulungen und das für Ende September 2020 geplante Fachsymposium des Verbandes Punkte der Tagesordnung.

Auch wenn der DFLW e.V. seit diesen Tagen den Schulungsbetrieb in eingeschränkter Form und unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorgaben wieder aufgenommen hat, so galt es die Ausrichtung des Fachsymposiums genauer zu diskutieren.

Das 17. Fachsymposium für Gebäudetechnik und Hygiene sollte wie 2019 (die tab-Redaktion war vor Ort) wieder in Kassel stattfinden. Das neue Konzept wurde im Vorjahr gut angenommen und so sollte auch in diesem Jahr erneut das Symposium am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Mit Abendveranstaltung für alle Teilnehmer, um die Themen und Vorträge der Vortragstage zu vertiefen und mit den anderen Teilnehmern Fachgespräche zu führen.

In den Vorjahren zählten jeweils rund 100 Fachleute zu den Teilnehmern, sowie acht Referenten und das Team um den DFLW e.V.

„Für viele Unternehmen ist es aktuell kaum möglich, längerfristig zu planen. Auch für uns als Fachverband ist eine Planungssicherheit entscheidend, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung auszurichten“, erklärt Winfried Hackl, Geschäftsführer des Fachverbandes. Diese Sicherheit kann aktuell niemand gewährleisten. Daher wird auf die Durchführung des Fachsymposiums 2020 verzichtet.

Sicher sei es aber, so der Fachverband, dass 2021 das 18. Fachsymposium für Gebäudetechnik und Hygiene stattfinden wird. Details dazu wird der Verband wie gewohnt im Herbst bekanntgeben.