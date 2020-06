Deutsche Lichtmiete und Getec kooperieren

Der Energiedienstleister Getec und die Deutsche Lichtmiete bündeln ihre Kompetenzen zu einem ganzheitlichen Effizienzangebot für Industriekunden. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde unterzeichnet. Künftig wollen beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit intensivieren und ihren Kunden ein gemeinsames Lösungspaket mit Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie Kosten- und CO 2 -Reduzierung aus einem Guss anbieten.

Über die Kooperation und den gemeinsamen Marktauftritt sollen neue Synergien und zusätzliche Wachstumspotentiale entstehen. Die Deutsche Lichtmiete-Unternehmensgruppe finanziert, produziert und vermietet smarte, effiziente LED-Beleuchtung für Industrie, Gewerbe und öffentliche Gebäude in Form von Light as a Service (LaaS). Die Gesellschaften der Getec-Group bieten ein breites Spektrum an Energiedienstleistungen und systemischen Gesamtlösungen im Contracting an, von der Konzeption und Finanzierung über die Errichtung von energieeffizienten Lösungen bis hin zum Betrieb und Service der Anlagen.



„Beide Partner eint das Ziel, für ihre gemeinsamen Industriekunden effiziente und ganzheitliche Lösungen zu konzipieren, die zugleich den Carbon Footprint wie auch die Wirtschaftlichkeit beim Kunden substanziell verbessern. Mit dem starken Kompetenzpartner Deutsche Lichtmiete erweitern wir für unsere Kunden das Angebot in Richtung hochwertiger Lichtlösungen und bieten so einen ganzheitlichen Effizienzansatz“, erklärt Thomas Wagner, CEO der Getec-Group.



„Wir freuen uns, gemeinsam mit Getec jetzt auch bereichsübergreifende, auf Gesamteffizienz zielende Großprojekte realisieren zu können“, ergänzt Alexander Hahn, CEO Deutsche Lichtmiete. „Die Partnerschaft mit Getec ist für uns eine ideale Ergänzung unseres Portfolios und ein weiterer Schritt zur Festigung unserer Position als führender LaaS-Anbieter in Deutschland.“