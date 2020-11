Dallmer bietet ab Dezember 2020 digitale Sessions

Ab Dezember 2020 startet Dallmer mit digitalen Sessions und somit mit einem erweiterten Schulungsprogramm. Es wird drei Formate der Sessions geben: Online, Video und Live.

Die erste Online-Session findet am 3. Dezember 2020 um 10 Uhr zum Fachthema Verbundabdichtung statt. Seminarleiter Benjamin Groß wird in ca. 60 Minuten alles Wissenswerte über das Thema inklusive wichtiger Normen digital vorstellen. Via Chatfunktion besteht die Möglichkeit, Fragen während der Online-Schulung zu stellen.

Ab Mitte Dezember finden die Video-Sessions zum Produktprogramm "DallDrain" statt. Das neue Bodenablaufsystem von Dallmer ist seit Anfang 2020 auf dem Markt und wird in den Video-Sessions detailliert vorgestellt: vom Ablaufgehäuse bis zur Aufsatz-Auswahl. Um einen Überblick über das gesamte "DallDrain"-Sortiment zu erhalten, wird es jeden Donnerstag eine weitere ca. zehnminütige Videosequenz geben.

Das dritte Format der Live-Sessions sind persönliche Schulungen vor Ort. Diese wird Dallmer auch mit unterschiedlichen Kooperationspartnern, wie beispielsweise die Seminarreihe "Damit es richtig abläuft - Badsanierung" mit den Partnerunternehmen Keuco und Rehau, durchführen. Die Seminarreihe wird voraussichtlich im März 2021 stattfinden. Alle sechs Termine sowie die Anmeldemöglichkeiten sind ab 2021 auf der Dallmer-Website zu finden.

Das gesamte Dallmer Sessions-Portfolio wird zukünftig kontinuierlich ausgebaut, so dass Schulungen sowohl für Installateure, Fliesenleger, Planer und Architekten zu unterschiedlichen Themen angeboten werden – persönlich und digital.

„Mit den Sessions möchten wir unser Schulungsprogramm erweitern und unser Wissen weitergeben. Es ist außerdem wichtig, zuzuhören und Frageestellungen unserer Kunden und Verarbeiter ernst zu nehmen. Uns liegt außerdem am Herzen, zu übermitteln, was die Idee hinter unseren Produkten ist und bei aktuellen Themen zu Normen und Anwendungen zu unterstützen. Natürlich steht der Dallmer Support auch außerhalb der Sessions für alle Anfragen rund um die Entwässerungstechnik bereit“, sagt Sebastian Kellermann, Produktmanager und Abteilungsleiter Technik/Support bei Dallmer.



Unter www.dallmer.de/sessions können Sie sich für alle Sessions anmelden.