Carrier nimmt als unabhängiges Unternehmen den Handel an der New Yorker Börse auf

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) hat die Trennung von United Technologies Corp. erfolgreich abgeschlossen und wurde ab dem 3. April 2020 als unabhängiges Unternehmen an der New Yorker Börse notiert. Die Aktien von Carrier, einem weltweiten Pionier in der Gebäude- und Kältetechnik im Dienst von Mensch und Umwelt, sind an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Symbol „CARR" zum regulären Handel zugelassen.

Carrier liefert Technologien für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), Kältetechnik sowie Brandschutz und Sicherheit. Das Unternehmen ist weltweit mit rund 53.000 Mitarbeitern vertreten und bietet Lösungen in mehr als 160 Ländern an.

Carrier ist führend in wichtigen Marktsegmenten, darunter HVAC-Anlagen für Privathaushalte in Nordamerika, gewerbliche HVAC-Anlagen in wichtigen Märkten, Branderkennung und Brandbekämpfung sowie Zugangskontrollen für Sicherheitssysteme weltweit, und Kühlgeräte für das nordamerikanische und europäische Lastzug- und Containergeschäft.

Strategie

Als unabhängiges Unternehmen wird sich Carrier mit verstärktem Fokus und noch größerer Flexibilität auf die eigenen, klar formulierten operativen Prioritäten und Strategien für langfristiges Wachstum und Rentabilität konzentrieren. Dazu gehört auch, das Kerngeschäft zu stärken und auszubauen, die Produktpalette und geografische Marktpräsenz zu erweitern und das Angebot an Service und digitalen Dienstleistungen auszuweiten.

„Wir sind weltweit führend bei der Bereitstellung energieeffizienter Lösungen für Gebäude auf der ganzen Welt, und wir sind fest entschlossen, eine Führungsposition bei nachhaltigen Lösungen für unsere Umwelt und für künftige Generationen zu übernehmen. Die Stärkung unserer globalen Gemeinschaft macht uns zu einem stärkeren Unternehmen, das gemeinsame Werte für unser Unternehmen und die Gesellschaft schafft", erklärt Carrier President und CEO Dave Gitlin. „Als eigenständiges Unternehmen können wir auf unser Erbe aus Branchenführerschaft und Nachhaltigkeit aufbauen, um die Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen und zugleich unsere Vision und Wachstumsstrategie umsetzen."