Bewerbungsphase für Energieinnovationspreise gestartet

Die Branchenbesten stehen am 9. Juni 2021 im Fokus: Im Rahmen von The smarter E Europe werden sie für ihre Innovationen ausgezeichnet, die eine smarte nachhaltige Energieversorgung vorantreiben. The smarter E Europe vereint vier Fachmessen und Konferenzen unter einem Dach, auf denen die Trends rund um sektorübergreifende und intelligent vernetzte Konzepte und Lösungen für die effiziente Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von erneuerbarer Energie präsentiert werden. An diese Themen anknüpfend werden die Innovationspreise „The smarter E Award“, „Intersolar Award“ und „ees Award“ verliehen. Sie ehren besonders zukunftsweisende Lösungen und Projekte und verschaffen den Gewinnern internationale Aufmerksamkeit.





Trends einer neuen Energiewelt

Ob Photovoltaik (PV), Speichersysteme, Elektromobilität oder Energiemanagement – angesichts der Klimaschutzziele und der dafür nötigen Dekarbonisierung der Wirtschaft liegen Technologien, Produkte und Services im Trend, die eine effizientere und kostengünstigere Nutzung erneuerbaren Stroms und Wärme möglich machen. Immer wichtiger werden Lösungen mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten und einer schnellen Reaktionsfähigkeit, um die Eigenerzeugung zu optimieren sowie die Stromnetze und das gesamte Energiesystem stabil zu halten.

So gewinnen neben optimierten Batteriespeichern Lösungen für Demand-Side-Management und virtuelle Kraftwerke, für saisonale Energiespeicherung, beispielsweise in Form von Wasserstoff, und Hybrid-Anwendungen an Bedeutung. Und schließlich ist künstliche Intelligenz (KI) eine Schlüsseltechnologie in der neuen Energiewelt: Sie ist die Grundlage für neue Anwendungen und Geschäftsmodelle – beispielsweise für cloudbasierte Plattformen zur regionalen Vermarktung von überschüssigem Solarstrom, für verbesserte Ertrags- und Wetterprognosen sowie Echtzeit-Monitoring, für eine dezentrale Quartierversorgung und für das smarte Laden von E-Autos.

Photovoltaik: Mehr Leistung, höherer Ertrag

Die Solarwirtschaft setzt darüber hinaus immer stärker auf die Ertragssteigerung und auf eine flächeneffiziente Stromerzeugung, etwa in Form von gebäudeintegrierter PV, Agro-PV oder Floating-PV, Skalierbarkeit und Kompatibilität mit offenen Datenschnittstellen. Die PV-Industrie wird weiter Kosten senken und Produkte perfektionieren, indem zum Beispiel bessere und größere Siliziumwafer, bifaziale Zellen oder verbesserte Modultechnologien zum Einsatz kommen.

Energiespeicher für ein zuverlässiges Netz und smartes Energiemanagement

Auch die Energiespeicher-Branche ist sich ihrer Rolle für die Energiewende bewusst, schließlich muss die Integration von immer mehr erneuerbaren Stromquellen durch bessere und günstigere Speicher ausbalanciert werden. Große Fortschritte verzeichnen beispielsweise wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterien: Ihre Langlebigkeit, Lade- und Entladegeschwindigkeit, Kosteneffizienz und das Recycling wird kontinuierlich verbessert. Ob mobile oder stationäre Batterie- und Energiespeichertechnologien, Komponenten für Energiespeichersysteme und Batterieproduktionstechnologien – sie treiben die Modernisierung der Energie-Infrastruktur voran und spielen eine wichtige Rolle für ein flexibles und zuverlässiges Netzsystem.

Die effiziente Verteilung und Nutzung von erneuerbar erzeugtem Strom und Wärme, intelligentes Energiemanagement, vernetzte Energielösungen sowie die Sektorkopplung in Gebäuden und Quartieren sind ebenso entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Innovationen betreffen beispielsweise Komplettlösungen für die Sektorkopplung in Quartieren und Gewerbe, smarte Umsetzungen des „Redispatch 2.0“ im Strommarkt, erweiterte „Smart Metering“-Lösungen mit Mehrwert für den Prosumer und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen mit steigendem Wasserstoff-Anteil.

Drei Awards

Besonders innovative Lösungen und Projekte haben die Chance mit einem der drei Innovationspreise ausgezeichnet zu werden. Marktführer, kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups und Eigentümer von Anlagen und Systemen können sich bis zum 31. März 2021 bewerben. Eine internationale und unabhängige Fachjury wird die Bewerbungen nach ihrem Innovationsgrad, Sicherheitsstandard, ökonomischen, ökologischen und technischen Nutzen sowie ihrer Einzigartigkeit bewerten und die Preisträger benennen. Finalisten und Gewinner erhalten eine große Reichweite und Aufmerksamkeit, setzen sich im extrem dynamischen Umfeld der Energiewirtschaft vom Wettbewerb ab und können neue Geschäftschancen nutzen.

