Bewerbungsfrist für den Security Innovation Award gestartet

Aussteller der Security können sich um den Security Innovation Award 2020 bewerben. Die Gewinner werden auf der Fachmesse Security Essen bekanntgegeben, die vom 22. bis zum 25. September 2020 in der Messe Essen stattfinden wird.

Teilnahmebedingungen und Bewerbungsschluss

Der Security Innovation Award wird bereits zum siebten Mal verliehen. Bewerben dürfen sich alle Aussteller, die an der Security Essen 2020 teilnehmen. Die angemeldete Neuentwicklung muss für die Sicherheitsbranche Relevanz haben und die Markteinführung darf frühestens am 1. Januar 2019 erfolgt sein. Es können auch Konzepte eingereicht werden, deren Markteinführung noch bevorsteht. Pro Aussteller ist ab dem 1. März eine Anmeldung möglich. Bewerbungsschuss ist der 15. Juni 2020. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Die öffentliche Preisverleihung findet am 22. September 2020 im Rahmen der Messe statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.security-essen.de/impulsgeber/security-innovation-award/