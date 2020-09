Auszeichnung für Deos-Produkte

Mit dem Siegel „Software Hosted in Germany“ erhält die Deos AG aus neutraler Stelle die Bestätigung der sicheren Datenspeicherung nach deutschem Recht. Sowohl die Deos-Cloud „GLT OPENweb Cloud“ als auch die Administrations- und Benutzerportale der Deos-„Secure Connect“-Welt haben die neutrale Prüfung bestanden. Damit garantiert Deos seinen Anwendern, Gebäudebesitzern und -betreibern sowie allen Systempartnern in Deutschland gehostete Daten und dadurch maximale Datensicherheit. Seit September 2020 tragen gleich zwei Bestandteile der Deos-Cloud-Lösung „Secure Network“ das Prädikat „Software Hosted in Germany“. Ein neutrales Komitee hat im Zuge der Auszeichnung den Speicherort der Daten der Deos-Cloud „GLT OPENweb Cloud“ und der Administrations- und Benutzerportale der Deos-„Secure Connect“-Welt untersucht. Alle Daten liegen auf deutschen Servern, unterliegen somit dem europäischen Datenschutzrecht und entsprechen den DSGVO-Bestimmungen. All diese Voraussetzungen erfüllen die getesteten Softwareprodukte der Deos AG.

„Die Anwender unserer Cloud-Lösung haben nun von neutraler Stelle bestätigte Sicherheit, dass unsere Software wie auch die Gebäude- und Benutzerdaten ausschließlich in deutschen Rechenzentren

gehosted werden und Deutschland nicht verlassen.“, so Thorsten Javernik, Bereichsleiter der Deos AG.