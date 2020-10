Aus VfW wird vedec

Die Energiedienstleistung Contracting ist schon lange keine reine Wärmelieferung mehr. Moderne Contracting-Projekte zeichnen sich durch eine hohe Effizienzsteigerung aus und tragen durch den Einsatz von hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung in Kombination mit Erneuerbaren Energien und E-Mobilität einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz bei. Die bisherige Bezeichnung "VfW (Verband für Wärmelieferung)" sei daher irreführend und entspricht nicht dem, was die Verbandsmitglieder heutzutage umsetzen und für was der Verband steht, teilt der Verband mit und verkündet die Umbenennung in vedec - Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting.

Tobias Dworschak, vedec-Geschäftsführer erklärt: "vedec ist die Schnittstelle zwischen Politik und Contracting-Branche. Dafür stehen wir stehen im regen Austausch mit politischen Akteuren auf allen Ebenen und verbessern durch diese Kommunikation die Rahmenbedingungen für das Contracting als Geschäftsmodell insgesamt."

"Auf inhaltlicher Ebene liefern wir Impulse sowohl für aktuelle Gesetzesvorhaben als auch für politische Grundsatzthemen im Energiebereich. Dazu gehören zum Beispiel die Schaffung besserer Bedingungen für die Umsetzung von Contracting-Geschäftsmodellen im Rahmen der Wärmelieferverordnung oder unser Input bei der Diskussion zum Thema Kundenanlage. Dies geschieht neben persönlichen Kontakten zu Abgeordneten und Ministerien durch die regelmäßige Veröffentlichung von Kommentaren, Stellungnahmen und Positionspapieren, durch die wir gestalterische Impulse zur laufenden politischen Entwicklung liefern", so Tobias Dworschak zur inhaltlichen Ausrichtung von vedec.

"Für uns ist die praktische Umsetzung der Energiewende und damit die Einbindung des Contractings in die klimaschonende Wirtschaft von morgen von größter Wichtigkeit. Denn wir sind überzeugt: Contracting leistet einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele und kann technologieoffen, effizient und nachhaltig noch weitere große Potentiale erschließen", ergänzt Tobias Dworschak.

Zu einem neuen Namen und Selbstverständnis gehört auch ein neuer Internetauftritt. Deswegen wurde im letzten Jahr eine neue Internetseite für den Verband von professioneller Hand gestaltet, die am Tag des Jahreskongresses (28. Oktober 2020) online ging. Unter www.vedec.org finden Besucher in Zukunft relevantn Informationen im neuen, übersichtlichen Gewand. Einsteiger bekommen einen eigenen Bereich gewidmet, in dem die fachlichen Grundlagen laiengerecht aufbereitet werden. Contracting-Experten finden in einem neuen Themenbereich kompakt und fokussiert aufbereitete Informationen zu Fragen aus dem Bereich der Energiedienstleistungen. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem komplett neu aufgesetzten Veranstaltungsangebot, welches an einen komfortablen und modernen Online-Shop angeschlossen ist.