ASHRAE bezieht neues Hauptquartier

Die American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) hat ihr neues Hauptquartier in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, bezogen. In die Sanierung wurden rund 20 Mio.US-$ investiert.

Das neue Hauptquartier der ASHRAE in Atlanta

Das neue Hauptquartier der ASHRAE in Atlanta

Das aus dem Jahr 1978 stammende Gebäude wurde seit Januar 2020 umfangreich saniert. Die TGA wurde umfassend erneuert. Sechs Wärmepumpen sorgen für die Bereitstellung der notwendigen Wärme bzw. Kälte, die über Heiz-Kühl-Decken im Gebäude verteilt werden. Das Lüftungssystem ist so ausgelegt, dass in den Bürobereichen eine Konstante Luftversorgung gegeben ist, während in den Tagungs- und Lernzentren eine an die Auslastung angepasste Lüftung für den notwendigen Luftwechsel sorgt. Bereits vor der Covid-19-Pandame hatte ASHRAE bereits geplant, dem Gebäude 30 % mehr Außenluft zur Verfügung zu stellen, als es die geforderten Mindestlüftungsraten gemäß ASHRAE-Standard 62.1 „Lüftung für eine akzeptable Innenraumluftqualität“ vorschreiben. Künftig wird ASHRAE weitere Leitlinien implementieren, die von der ASHRAE-Epidemic Task Force (ETF) für Gewerbegebäude entwickelt wurden.

Die Gebäudeautomation wurde mit weiteren Systemen, wie der Raumreservierung verknüpft, um einen energieeffizienten Gebäudebetrieb zu unterstützen. Ein Dashboard zeigt die Energiedaten transparent an.

Das Neue Hauptquartier wurde am 18. November 2021 feierlich eröffnet.

Das Neue Hauptquartier wurde am 18. November 2021 feierlich eröffnet.

Mit dem Ausbau einer Photovoltaikanlage mit 332 kW p , die auf dem Dach und in nicht genutzten Bereichen der Parkplätze installiert wurde, ist die Stromversorgung für die Ladestationen für Elektrofahrzeuge für Mitarbeiter und Besucher ebenso sichergestellt, wie die Bilanz als nZEB-Gebäude (nearly Zero Energy Building).

Weitere Informationen zum neuen Gebäude gibt es auf Englisch hier.