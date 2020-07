Apleona rüstet 3M Produktionsgebäude aus

Das Multitechnologieunternehmen 3M hat Apleona Wolfferts Gebäudetechnik als technischen Generalunternehmer für die technische Gebäudeausrüstung eines neuen Produktionsgebäudes in Hilden beauftragt. Hierzu gehört sowohl die Planung wie Umsetzung der Gewerke Heizung, Sanitär, Kältetechnik, Raumlufttechnik sowie die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. 3M möchte an diesem neuen Produktionsstandort künftig auf einer Gesamtfläche von rund 2.750 m² Folien als Zulieferkomponenten fertigen.

3M hat Apleona Wolfferts schon mehrfach mit anspruchsvoller Ausrüstung der Gebäudetechnik von Gebäuden beauftragt. Die Fertigstellung für das Projekt in Hilden ist für Ende 2020 geplant. Um den ambitionierten Zeitplan trotz Corona-Pandemie sicher zu stellen, hat Apleona Wolfferts die Projekt- und Bauleitung jeweils doppelt besetzt.

Um die hohen Anforderungen an Versorgungssicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit der künftigen 3M Folienproduktionsstätte zu erfüllen, verbaut Apleona Wolfferts besonders energieeffiziente Kältemaschinen für Raumluft und Produktionskälteerzeugung mit integrierter Freikühleinrichtung. Die Kältemaschinen werden wegen der gehobenen Schallschutzanforderungen mit Hochleistungs-Schallschutzmodulen verkleidet, um den Geräuschpegel der neuen Produktionsstätte minimal zu halten. Die beiden Kältemaschinen haben eine Kühlleistung von 810 bzw. 993 kW und sind hydraulisch redundant aufgebaut. Die Kaltwasserkreise können jedoch aufgrund einer hydraulischen Übergangsschaltung bei Bedarf miteinander verbunden werden um eine hohe Ausfallsicherheit der Produktionskühlung zu gewährleisten.

Der Bauherr 3M, die Projektsteuerung der Firma Arcadis, die Firma Mainka als Teil-Generalunternehmer und Wolfferts als Technischer Gebäudeausrüster-Generalunternehmer arbeiten eng zusammen, um den ambitionierten Terminplan sowie die reibungslose Abwicklung zur Realisierung der neuen Produktionsstätte zu ermöglichen.