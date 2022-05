Die XBET GmbH setzt für die Zutrittskontrolle in ihren Filialen das cloudbasierte System „Salto KS“ von Salto Systems ein. Für den Wettbüro-Betreiber in Nordrhein-Westfalen sind Professionalität, Innovation sowie zukunftsorientierte Hard- und Software wichtige Skills.

„Salto KS“ (Keys as a Service) ist ein cloudbasiertes Zutrittssystem, das speziell für die mobile Echtzeit-Zutrittskontrolle entwickelt wurde. Zu den Kernfunktionen gehört das ortsunabhängige und mobile Zutrittsmanagement via Web und Mobile App.

Bild: XBET GmbH

Die Verantwortlichen stufen das System als optimales Werkzeug ein, um einen hohen Sicherheitsstandard in den Shops zu erzielen. Ein entscheidender Punkt für die Wahl war die cloudbasierte Architektur des Produkts. Die funktionale Skalierbarkeit und Flexibilität, geringe Störanfälligkeit, mobile Konfiguration und Benachrichtigungen bei wichtigen Ereignissen spielten hierbei eine tragende Rolle. Zu den Vorteilen im Alltag zählt das Unternehmen schnellere Reaktionszeiten, z. B. bei Schlüsselverlusten oder Vorfällen, die Kostenreduzierung beim Zutrittsmanagement aufgrund des geringeren Aufwands für die Mitarbeiter und generell einen höheren Sicherheitsstandard in den Filialen. Geplant und installiert hat die Anlage die Grabowski Sicherheitstechnik GmbH aus Recklinghausen, die auch für die stete Erweiterung der Anlage zuständig ist.