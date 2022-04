TÜV SÜD zertifiziert CO2-Fußabdruck

Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer TÜV SÜD.

Die Verifizierung durch TÜV SÜD belegt, dass die eigene CO 2 -Bilanz normkonform und korrekt erstellt wurde und schafft zusätzliches Vertrauen auf Seiten der Geschäftspartner etc. Möglich ist eine Verifizierung des unternehmensweiten „Corporate Carbon Footprint“ (CCF) oder des produktspezifischen „Product Carbon Footprint“ (PCF) für den gesamten Lebensweg bzw. bestimmte Lebenswegabschnitte eines Produkts oder einer Dienstleistung.

Für die konsistente Erstellung eines CCF haben sich international die Standards „Greenhouse Gas Protocol (GHG), Corporate Accounting and Reporting Standard“ sowie „ISO 14064(1)“ etabliert. Die Experten prüfen und bestätigen die CO 2 -Unternehmensbilanz gemäß GHG, ISO oder auch in Kombination. Die Berechnung des PCF wird auf Basis der Kombination der ISO-Normen 14067 mit 14064-3 verifiziert.

