Trinkwasserhygiene: Häufige Nutzungsunterbrechungen in Gebäuden, bspw. während der Pandemie, bringen spezielle Anforderungen zum Erhalt der Trinkwasserhygiene mit sich. Nicht minder aktuell ist, wie die unzulässige Erwärmung von Trinkwasser kalt in der Hausinstallation vermieden werden kann – gerade in energetisch optimierten Gebäuden. Der Hersteller beantwortet diese und weitere Fragen in sechs thematisch differenzierten Fachseminaren. Inhaltlich erweitert wird der Themen-Schwerpunkt durch ein Seminar zum vorbeugenden Schall- und Brandschutz von Rohrleitungsinstallationen.

Software: Unter dem Namen „Viptool“ stellt Viega einen Werkzeugkasten an Software-Lösungen bereit. In acht verschiedenen Seminaren wird auf die Planungsanwendungen eingegangen, mit denen Fachplaner und Fachhandwerker es täglich zu tun haben – von der Auslegung und dem Generieren von Materiallisten bis hin zur 3-D-Rohrnetzkonstruktion. Das Training der jeweils passgenauen Software-Tools erfolgt an Computerarbeitsplätzen und ist abgestimmt auf den jeweiligen Wissenstand von Einsteigern und Fortgeschrittenen, mit und ohne CAD-Kenntnissen.

Integrale Planung: Spürbare gesteigerte Anforderungen an den effizienten Bau und Betrieb von Gebäuden mit Blick auf den Lebenszyklus gibt der Integralen Planung, unterstützt durch Building Information Modeling (BIM), derzeit einen großen Schub. Es werden daher zwei unterschiedliche Seminare angeboten, die zum einen in das Thema einführen, und zum anderen das Arbeiten mit BIM im Unternehmen implementieren. Dabei soll ein enger Praxisbezug im Fokus stehen: Der Neubau des Viega-Seminarcenters „Viega World“ in Attendorn-Ennest, der kurz vor der Fertigstellung steht, wurde konsequent nach BIM geplant. „Damit können in den BIM-Seminaren auch typische Praxisbeispiele anschaulich besprochen und am konkreten Objekt nachvollzogen werden“, so der Hersteller.

Das schon aus 2021 bewährte Hygienekonzept erlaubt in den Viega-Seminarcentern sichere Präsenzschulungen. Sollten staatliche Verordnungen dies nicht möglich machen, sind praxisorientierte Webinare vorbereitet. Das umfassende Seminarprogramm mit weit über 20 Themen ist über den Direktlink zu finden. Auf der Homepage ist auch die Online-Anmeldung möglich. Für weitere Informationen stehen die Seminarcenter in Attendorn (Tel.: 02722/613232, E-Mail: seminarcenter.at@viega.de) und Großheringen (Tel.: 036461/964116, seminarcenter.gh@viega.de) zur Verfügung.