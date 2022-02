Ein Kriterium für die Behaglichkeit in Räumen ist neben Temperatur und Luftqualität auch die Akustik. Mit der Schalldruckberechnung und -visualisierung zur Optimierung der Raumakustik bietet der Klima- und Lüftungsgerätehersteller Kampmann jetzt seinen Projektkunden eine hilfreiche neue Dienstleistung an. Auf Basis der VDI 2081 hat das Unternehmen ein eigenes Berechnungsprogramm entwickelt, mit dem der Schalldruck an unterschiedlichen Punkten im Raum ermittelt werden kann.

Darstellung der Schalldruckverteilung in einer ausgewählten Raumebene, z. B. auf Ohr-Höhe der im Raum sitzenden Personen

Darstellung der Schalldruckverteilung in einer ausgewählten Raumebene, z. B. auf Ohr-Höhe der im Raum sitzenden Personen

Während die VDI 2081 die Ermittlung des Schalldruckpegels für nur einen definierten Punkt in einem Raum händisch ermöglicht, berechnet das Programm maschinell auf Grundlage der Richtlinie nicht nur den Schalldruckpegel für einen Punkt, sondern für alle Punkte oder für ein großes Feld an Punkten im Raum. Dafür wird eine Raumebene gewählt – z. B. auf der durchschnittlichen Ohr-Höhe der im Raum sitzenden Personen - und für jeden Punkt in dieser Ebene der Schalldruck berechnet. In die Berechnung fließen auch die nach VDI schalldämpfenden Materialien im Raum - Fußboden- und Wandbeläge, Möbel usw. - mit ein. Für die ausgewählte Raumebene wird dann ein Schalldruckfeld erstellt, das die Verteilung der unterschiedlichen Schallpegel sichtbar macht. Durch Veränderung der Parameter (Auslegung der schallemittierenden Geräte, schalldämpfende Materialien etc.) kann die Raumakustik optimiert werden.



3D-Darstellung der Schalldruckverteilung in einer ausgewählten Raumebene. Der orangene Punkt stellt die Schallquelle dar.

3D-Darstellung der Schalldruckverteilung in einer ausgewählten Raumebene. Der orangene Punkt stellt die Schallquelle dar.

Diesen Service vom Gerätehersteller zu bekommen, ist für den Planer ein deutlicher Mehrwert, denn anderenfalls müsste er einen Bauakustiker beauftragen. Kampmann erstellt die Schalldruckberechnung als Dienstleistung für seine Projektkunden, die das Ergebnis als PDF erhalten.