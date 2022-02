Das IGT - Institut für Gebäudetechnologie GmbH informiert regelmäßig im „Tipp des Monats“ über Neuerungen in den Bereichen der Gebäudeautomation, Smart Building uvm. Im „ Tipp des Monats 02/2022“ geht es um die Anforderungen an die Gebäudeautomation zur HOAI Leistungsphase 1.

Der Beitrag informiert u.a. über die vier sogenannten Gebäudeautomation-Effizienzklassen

Bild: IGT Der Beitrag informiert u.a. über die vier sogenannten Gebäudeautomation-Effizienzklassen Bild: IGT



Bereits zum Beginn von Projekten sind die elementaren Eckpunkte vorzugeben. Das gilt auch bei Baumaßnahmen, in denen später die Gebäudeautomation zum Einsatz kommt. Konkret: Die wesentlichen Anforderungen sind bereits während der HOAI Leistungsphase 1 festzulegen. Allerdings sind die GA-Fachplaner zu dieser Phase meist noch nicht aktiv und somit beginnen die meisten Projekte mit unklaren Anforderungen an das wichtige Gewerk der Automation. Dabei genügen zu dieser Phase wenige Stichworte, zu denen es im aktuellen „Tipp des Monats“ Textvorschläge gibt. Diese sind so formuliert, dass sie von den in dieser frühen Phase beteiligten Personen – z. B. Bauherr, Architekt oder Generalplaner – festgelegt werden können.