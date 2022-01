Vor 75 Jahren hat der Elektromaschinenbauer Hans Hoffmann sen. mit 24 Jahren in einem ehemaligen Stallgebäude im Rhein-Sieg-Kreis, in der Nähe von Köln, eine Werkstatt zur Reparatur von Elektromotoren gegründet. Innerhalb von drei Generationen hat sich der kleine Handwerksbetrieb zu einem internationalen Industrieunternehmen in den Bereichen Abwasser- und Gebäudetechnik entwickelt. „Ein mutiger Gründergeist ist heute genauso gefragt, wie er es damals schon war“, sagt Hans Hoffmann, Enkel des Gründers und heutiger Geschäftsführer der Homa Pumpenfabrik GmbH, deren Name sich aus den Anfangsbuchstaben des Familiennamens Hoffmann und dem Begriff „Maschinenbau“ zusammensetzt. „Das bedeutet jeden Tag mehr wissen, Neues wagen, schnell und klug entscheiden, Fehler respektieren und natürlich daraus lernen. Diese Werte zeichnen Homa bis heute aus.“

Die neue Produktionshalle am Hauptsitz in Neunkirchen-Seelscheid wurde im November 2020 fertiggestellt.

Das zu Beginn noch kleine Unternehmen startete so erfolgreich, dass Hoffmann sen. 1950 eine wegweisende Entscheidung traf: „Mit der Spezialisierung auf die Entwicklung und Herstellung von Tauchmotorpumpen stellte er die Weichen für die bis heute aktiv vorangetriebene Internationalisierung“, erzählt der technische Geschäftsführer Hans Joachim Rabe. Erst im Jubiläumsjahr 2021 eröffnete der Pumpenspezialist eine weitere Niederlassung, der Standort Malaysia wurde gewählt, um auch auf dem asiatischen Markt eine größere Kundennähe und kürzere Lieferzeiten garantieren zu können.

In der Produktionshalle haben 43 Großmaschinen von bis zu 24 t Gewicht und 58 Mitarbeiter ihren neuen Platz gefunden.

Der Anbieter ist eines von wenigen Unternehmen im weltweiten Markt für Entwässerungs- und Abwassertechnik, die noch in Familienhand sind. So trat im März 2020 der führungserfahrene Diplom-Kaufmann Hans Hoffmann in die Geschäftsleitung ein. Daneben unterstützt der studierte Diplom-Ingenieur und gelernte Maschinenschlosser Hans Joachim Rabe die Geschäftsführung seit März 2021 von technischer Seite. Mit Marcel Hoffmann, einem Cousin des Geschäftsführers, wird in diesem Jahr ein weiteres Familienmitglied in den Unternehmensalltag eintreten und die Gesamtleitung des Vertriebs übernehmen.