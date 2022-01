Hansgrohe Prüflabor neutral und unabhängig

Das Forschungs- und Entwicklungslabor (F & E Labor) der Hansgrohe Group in Schiltach wurde von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) jetzt als unparteiisches Labor für Prüfungen von Sanitärarmaturen nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. „Für Hansgrohe ist das eine besondere Leistung, denn es gibt nicht viele produzierende Unternehmen, die die Akkreditierung der DAkkS bekommen", sagt Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands. „Jetzt hat unser Labor einen neutralen und unabhängigen Status wie beispielsweise der TÜV.“

Foto: Hansgrohe SE

Foto: Hansgrohe SE

Die Produkte durchlaufen Dauertests, müssen schnelle Temperaturwechsel verkraften sowie hohen und wechselnden Drücken standhalten – und dies für die unterschiedlichen gesetzlichen Normen, die es weltweit gibt. „Jedes Jahr erstellen wir nahezu 800 Prüfberichte und erteilen ca. 350 Produktfreigaben. Das Labor ist Ausdruck unserer Innovationsstärke und ich freue mich, dass wir jetzt von der DAkkS akkreditiert wurden“, sagt Hug.