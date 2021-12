Die Fort- und Weiterbildungsplattform der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die DGNB Akademie, hat ihr Jahresprogramm für 2022 veröffentlicht. Im Fokus stehen die Themenfelder Klimaneutrale Gebäude, Circular Economy, Biodiversität und Urbane Zukunft. Auch Termine für die Qualifizierung zum DGNB Auditor und Consultant stehen bereits fest. „Unsere Angebote sind praxisnah gehalten und zielen auf eine direkte Anwendung des gelernten Wissens ab“, beschreibt Johannes Kreißig, Geschäftsführer der DGNB.

Alle Veranstaltungen finden mehrfach im Jahr statt.

Das Seminarangebot für das kommende Jahr startet bereits am 11. Januar 2022 mit der Veranstaltung „Bestandsgebäude in die Klimaneutralität führen“. Ebenfalls im Januar gibt es noch Fortbildungen zu den Themen „Artenschutz und urbane Lebensräume am Gebäude“ sowie „Kreisläufe der Zukunft: Circular Economy für Planer und Architekten“.



Am 15. Februar 2022 dreht sich im Seminar „Einfach Bauen: Wohnqualität und Energieeffizienz schaffen“ alles um die Erkenntnisse des gleichnamigen Projekts in Bad Aibling, das gerade erst als Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Architektur ausgezeichnet wurde. „Vertikale Gebäudebegrünung für Lebensqualität von Mensch und Tier“ lautet der Titel eines weiteren Seminars aus dem Themenfeld „Biodiversität“ im Februar.

Mehr als 30 Veranstaltungen



Den Auftakt der Veranstaltungen zum Themenfeld „Urbane Zukunft“ macht am 8. März 2022 das Seminar „Mieterstrom – ein Beitrag zur Energiewende am Gebäudekomplex“. Ein spezielles Format ist der Kompaktkurs „Zirkuläres Bauen mit Holz – kompaktes Wissen zum Einstieg“, den die DGNB Akademie in Kooperation mit proHolzBW anbietet. Dieser besteht aus vier einzelnen Terminen und findet sowohl im März als auch im Oktober statt.



Aktuell umfasst das Seminarprogramm 2022 der DGNB Akademie bereits mehr als 30 einzelne Veranstaltungen. Dabei finden sämtliche Angebote jeweils einmal im ersten und einmal im zweiten Halbjahr 2022 statt. Der überwiegende Teil der Veranstaltungen wird digital durchgeführt. Informationen zu den angebotenen Fort- und Weiterbildungsformaten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zu allen Terminen gibt es auf der Webseite der DGNB Akademie.

Praxis-Workshops in Präsenz

Neben den Seminaren gibt es auch zwei Praxis-Workshops zu den Themen „Cradle-to-Cradle erfolgreich umsetzen“ sowie „BIM als Erfolgsfaktor im modernen Holzbau“. Zusammen mit anderen Experten der Branche erarbeiten die Teilnehmer Lösungen für konkrete Problemstellungen. Bei diesen Ganztagesveranstaltungen geben die erfahrenen Workshopleiter erprobte Handlungsleitlinien für die Umsetzung im Arbeitsalltag mit.



Für Einsteiger wird einmal pro Monat ein kompakter, digitaler Drei-Tages-Kurs zu den Grundlagen des nachhaltigen Bauens angeboten. Und auch wer sich gezielt zur DGNB Zertifizierung qualifizieren möchte und einen Abschluss als DGNB Auditor oder Consultant anstrebt, findet jetzt schon eine Vielzahl von Terminoptionen. „Mit der stark gewachsenen Relevanz des nachhaltigen Bauens und den dazugehörigen Zertifizierungen steigt die Nachfrage nach entsprechend ausgebildeten Fachkräften aktuell rasant“, sagt Johannes Kreißig. „Für alle, die sich in diesem Bereich spezialisieren, eröffnet sich hier ein rasant wachsender Markt mit entsprechenden Karrierechancen.“