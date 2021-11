Kilian Schare neuer Leiter der Grünbeck-Niederlassung Niedersachsen

Kilian Schare (36) ist seit Kurzem neuer Niederlassungsleiter im Vertriebsgebiet Niedersachsen und Bremen beim Wasseraufbereitungsspezialisten Grünbeck. Zuletzt war der Meister für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in unterschiedlichen SHK-Unternehmen als Projektleiter und Key Account Manager tätig.

Kilian Schare ist der neue Leiter der Grünbeck-Niederlassung Niedersachsen.

Bild: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Kilian Schare ist der neue Leiter der Grünbeck-Niederlassung Niedersachsen. Bild: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

„Mein ganzes Berufsleben befinde ich mich in der SHK-Branche. Von der Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK bis zu meiner heutigen Position durfte ich zahlreiche Einblicke in verschiedene erstklassige Unternehmen genießen und viele großartige Menschen kennenlernen. Dieser Geschäftszweig mit seinen vielen Besonderheiten ist für mich fast wie eine Familie, in der sich alle gut aufgehoben fühlen. Ebenso wie Grünbeck ein großartiges Unternehmen ist, welches in vielen Zügen genau das widerspiegelt“, sagt Kilian Schare. Mit seinem breiten Fachwissen möchte er allen Geschäftspartnern und dem kompletten Grünbeck-Team mit Rat und Tat zur Seite stehen.