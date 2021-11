Neuer Außendienst bei EAZY Systems

Der Regelungsspezialist EAZY Systems baut ein neues Vertriebsnetz auf. Für den Marktaufbau und die Betreuung des dreistufigen Vertriebswegs geht die Möhlenhoff-Tochter jetzt mit sechs erfahrenen Industrie- und Handelsvertretungen nahezu flächendeckend in den alten Bundesländern ins Rennen. Für den Osten Deutschlands ist man noch in Verhandlungen.

Freie Gebiete werden zentral betreut



Im Gebiet NRW Nord und Niedersachsen West berät die Industrievertretung Uwe Pröpper e.K. rund um die Regelungstechnik. Daran anschließend, im südlichen Niedersachen und im Norden von Sachsen-Anhalt und Hessen, ist Ralf Dismer mit seiner Handelsagentur an Bord. In NRW West ist die Industrievertretung Ralf Mitzlaff für EAZY Systems aktiv. Die Industrievertretung Sascha Appel betreut die angrenzenden Gebiete in Hessen (Mitte und Süd) sowie in Rheinland-Pfalz Ost. Baden-Württemberg wird von der Industrievertretung Jörg Buchwald beraten. In Bayern bringt die Industrievertretung Jürgen Karpe seine Expertise ein. Die bisher noch freien Gebiete im Osten und Norden Deutschlands werden zentral vom Stammsitz in Bad Salzdetfurth aus betreut.

Die in der Branche bekannten Vertretungen werden die Produkte und Dienstleistungen rund um Stellantriebe, die Regelungstechnik für Flächenheiz- und Kühlsysteme, Anbindungssysteme, Verteilerschränke sowie Elektro-Fußbodenheizungssysteme im dreistufigen Vertriebsweg vorantreiben. Besonders im Fokus wird das TÜV-zertifizierte EAZY Balance System für einen automatischen hydraulischen Abgleich stehen.