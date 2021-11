Dr. Klaus Geißdörfer ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei ebm-papst

Dr. Klaus Geißdörfer hat den Vorsitz der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe übernommen.

Dr. Klaus Geißdörfer (47) ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe mit Hauptsitz in Mulfingen (Baden-Württemberg). Mit ihm gewinnt der Technologieführer bei Ventilatoren und Motoren eine konzern- und transformationserfahrene Führungspersönlichkeit für die erfolgreiche und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Familienunternehmens und die Überleitung in die kommende Management-Generation. Dr. Geißdörfer blickt auf eine langjährige internationale Erfahrung im Top-Management bedeutender Unternehmen zurück. Zuletzt war er Geschäftsführer bei One Logic, einem Anbieter für Data Science und Künstliche Intelligenz.

Thomas Wagner hat die Position des Stellvertreters und die Funktion des COO übernommen.

Thomas Wagner (62) übernimmt nach interimistischer Führung des Unternehmens erneut und wie im Vorfeld geplant die Position des Stellvertreters. Er unterstützt Dr. Geißdörfer bei der Einarbeitung und begleitet in seiner Funktion als COO den laufenden Strategie- und Transformationsprozess aktiv. Mit dem neuen Vorsitzenden leitet der Hersteller einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze ein und möchte mit seiner Expertise den Digitalisierungs- und Globalisierungsprozess weiter vorantreiben.