Bosch Building Technologies plant Übernahme der Protec Fire and Security Group Ltd.

In Großbritannien unterhält Protec neben der Unternehmenszentrale mit angegliedertem Entwicklungs- und Fertigungszentrum in Nelson, Lancashire, fünf weitere Vertriebsstandorte. Außerdem hat das Unternehmen drei Standorte in den Niederlanden.

Bosch Building Technologies plant die Übernahme der Protec Fire and Security Group Ltd. mit Hauptsitz in Nelson (GB).

Bosch Building Technologies plant die Übernahme der Protec Fire and Security Group Ltd. mit Hauptsitz in Nelson (GB). Entsprechende Verträge haben Bosch und Protec kürzlich unterzeichnet. Das britische Unternehmen ist einer der führenden Systemintegratoren für Sicherheits- sowie Brandmeldetechnik des Vereinigten Königreichs und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter an neun europäischen Standorten in Großbritannien sowie den Niederlanden. Im Geschäftsjahr 2021 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Jahresumsatz von rund 142 Mio. € erwirtschaftet. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Tiefes Branchenwissen



„Mit der Übernahme von Protec will Bosch Building Technologies sein Geschäft ausbauen und im europäischen Markt weiter wachsen“, sagt Thomas Quante, Vorsitzender des Bereichsvorstands des Unternehmens. „Mit seiner Marktpräsenz im Vereinigten Königreich ist Protec eine ideale Ergänzung für Bosch Building Technologies. Gemeinsam wollen wir den Geschäftsausbau weiter vorantreiben und setzen dabei auf Protecs starke Marke mit einem innovativen Produkt- und Serviceangebot, das sehr erfahrene und dem Unternehmen verbundene Management sowie auf die Mitarbeiter, die über tiefes Branchenwissen und hohe Kundenorientierung verfügen.“

Über 50 Jahre Unternehmensgeschichte



Protec Fire and Security Group Ltd. wurde 1968 gegründet und blickt auf eine über 50-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. „Mit Bosch haben wir einen hervorragenden Partner gefunden, der unsere Geschichte, Marke und unser herausragendes Team wirklich wertschätzt. Ich bin überzeugt, dass diese Kooperation großartige Chancen für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter eröffnet und in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, sagt Gründer Barrie Russell. Die Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in der Industrie, an Flughäfen oder Bahnhöfen.

Niederlande sind wichtiger Markt



Neben Großbritannien sind die Niederlande ein weiterer wichtiger Markt für die Briten, in dem das Unternehmen hauptsächlich unter der Marke Hacousto Protec aktiv ist und den größten Anteil seines Auslandsumsatzes erzielt. „Im niederländischen Markt ist Protec mit seiner komplementären Kunden- und Kompetenzstruktur eine hervorragende Erweiterung des heutigen Geschäfts von Bosch Building Technologies. Die Übernahme wird unsere gemeinsame Marktposition im Bereich Sicherheits- und Brandschutztechnik erheblich stärken, ein deutlich breiteres Dienstleistungsangebot für unsere Kunden schaffen sowie das Produktportfolio im Bereich Security & Life Safety erweitern“, erklärt Quante.